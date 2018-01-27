دي ميستورا: الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن حضور محادثات سوريا في روسيا

فيينا: قال مضيف محادثات السلام السورية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الحكومة السورية والمعارضة في فيينا السبت إن المحادثات انتهت وإن الأمم المتحدة لم تقرر بعد إن كانت ستحضر مؤتمر السلام في روسيا هذا الأسبوع.

وترى دول غربية وبعض الدول العربية أن مؤتمر سوتشي في روسيا محاولة لخلق عملية سياسية منفصلة تقوض جهود الأمم المتحدة وتضع الأساس لحل مناسب أكثر لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولحليفتيه روسيا وإيران.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في بيان للصحفيين “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجري إطلاعه وسيتم إطلاعه الليلة على نتيجة هذه المناقشات في فيينا. ثم سيرجع الأمر له في اتخاذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة الحضور في سوتشي”. (رويترز)