فقدان عبارة تنقل 50 شخصا في وسط المحيط الهادي

ويلينغتون: استمرت السبت عمليات البحث عن عبّارة تحمل 50 شخصا فقدت منذ أكثر من اسبوع قرب كيريباتي وهي دولة مكونة من مجموعة من الجزر المرجانية في وسط المحيط الهادي.

وقال مسؤولو عمليات الانقاذ في نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم انه تم اعلان عن فقدان العبّارة “ام في بوتيراوي” التي تقوم برحلات بين الجزر في وقت متأخر الجمعة.

وأبحرت العبّارة التي يبلغ طولها 17,5 متر في 18 كانون الثاني/ يناير من جزيرة نونوتي باتجاه بيتيو تاراوا احدى جزر كيريباتي.

وكان من المتوقع ان تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الانقاذ النيوزيلندي “نعرف ان المركب خضع لاصلاحات قبل انطلاقه”.

واضاف “هذا قد يكون ساهم في مشاكل إبحار المركب”.

واشار إلى أن “الطقس في هذا الجزء من المحيط الهادي حاليا معتدل مع بعض التقلبات”.

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة اوريون تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذي كان من المقرر أن تسلكه العبّارة.

ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة كيريباتي التي تتألف من 33 جزيرة مرجانية 110 آلاف نسمة، وتقع على بعد 3640 كيلومتر شمال شرق فيجي. (أ ف ب)