فقدان 58 مليار ين بسبب القرصنة في بورصة للعملات المشفرة باليابان

طوكيو: اختفت حوالى 58 مليار ين (533 مليون دولار أمريكى) من العملات المشفرة من بورصة يابانية بسبب القرصنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.

وقالت بورصة “كوينتشيك” المسؤولة عن التعامل في العملات المشفرة، على موقعها على الانترنت يوم الجمعة إنها علقت المبيعات والسحب من العملة وكذلك الصفقات في معظم العملات المشفرة والين الياباني.

وفى مؤتمر صحافى فى وقت متأخر من يوم الجمعة، اعتذر رئيس “كوينتشيك” كويشيرو وادا عن الحادث وقال إن الشركة قد تطلب مساعدات مالية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء كيودو.

وقالت “كوينتشيك”، التى تطلق على نفسها اسم بورصة بيتكوين والعملات المشفرة الرائدة فى اسيا إنها اكتشفت الدخول غير المصرح به الى النظام قبل الساعة الثالثة من صباح الجمعة (18:00 بتوقيت غرينتش من مساء الخميس).

وفي عام 2014، فقد حوالي 48 مليار ين من بورصة “مت جوكس بيتكوين” في طوكيو. (د ب أ)