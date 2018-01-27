الإبلاغ عن 234 حالة تحرش جنسي داخل الجيش الألماني العام الماضي

برلين: ذكرت صحف صادرة عن مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية السبت أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المشتبه فيها داخل الجيش الالماني ارتفع على نحو ملحوظ العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد تم الإبلاغ عما مجموعه 234 حالة مشتبه بها داخل الجيش في عام 2017، بما في ذلك 14 حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب، مقارنة بخمس حالات فقط في السنة السابقة.

وعزا متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الارتفاع في الحوادث المبلغ عنها إلى زيادة الحساسية حيال هذه القضية وزيادة استعداد الأفراد للمضي قدما والابلاغ عن التحرش.

وقال التقرير إن السلوك الذي ينطوي على إيذاء قد يتراوح بين لمس غير مرغوب فيه والاغتصاب.

وعلاوة على الإبلاغ عن التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، بدا الجنود أيضا أكثر استعدادا للمضي قدما والإبلاغ عن السلوك اليميني المتطرف المشتبه به وتقديم شكاوى حول سوء سلوك رؤسائهم.

وفى قضية حديثة، اتهم ضابط صف يبلغ من العمر 29 عاما بالاعتداء جنسيا على جنديتين بعد ليلة صاخبة تناولوا فيها المشروبات الكحولية في شمالي المانيا في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. وتتولى الجهات المختصة حاليا التحقيق في الواقعة. (د ب أ)