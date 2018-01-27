مورينيو توقع اندماج سانشيز سريعا مع يونايتد

لندن: لم يفاجأ جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مطلقا بسبب سرعة اندماج وتأقلم لاعب فريقه الجديد اليكسيس سانشيز في التشكيلة وتقديمه أداء رائعا في ظهور الأول مع الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

وأسهم المهاجم التشيلي الذي انتقل ليونايتد قادما من أرسنال اللندني في الأسبوع الماضي في صنع أول هدفين لفريقه خلال فوزه 4-صفر على يوفيل تاون في الدور الرابع لكأس انجلترا الجمعة.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد على الانترنت عن مورينيو قوله “لا أعتقد أن هناك مفاجأة لأي شخص في ذلك بعد أن أمضى اللاعب ثلاثة أعوام في الدوري الممتاز وكان يشارك في كل أسبوع ولذا فإن الكل يعرف من هو اليكسيس″.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم “هو لاعب تشتريه ولا تفكر في كيفية اندماجه مع الكرة الانجليزية. ولذا فلا توجد أي مفاجأة بالنسبة لنا في ذلك”.

وأكد مورينيو “هو لاعب رائع وأثبت ذلك طوال ثلاثة أيام خلال تدربه معنا ولذا فهو إضافة كبيرة لفريقنا”.

وجاءت أهداف يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وجيسي لينجارد وروميلو لوكاكو.

واستبدل سانشيز في الدقيقة 72.

وأشار مورينيو إلى أن سانشيز لم يتدرب بصورة كافية مع فريقه الجديد حتى الآن لأنها كانت مجرد أيامه الأولى في أولد ترافورد قائلا “خططت لإشراكه لمدة 60 أو 70 أو 75 دقيقة فقط. وهذا كان جيدا حتى يتسنى للاعبي الفريق فهم أسلوبه وحتى يستطيع هو فهم أسلوب زملائه”. (رويترز)