أمريكا تبلغ تركيا بأنها ستوقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية
Jan 27, 2018
أنقرة: قالت وسائل إعلام رسمية تركية السبت إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأنها لن تزود وحدات حماية الشعب الكردية السورية بأي أسلحة أخرى، في الوقت الذي دخلت فيه العملية التركية ضد الوحدات في سوريا يومها الثامن.
وأثار إمداد واشنطن للقوات السورية الكردية بالسلاح والتدريب والدعم الجوي غضب أنقرة التي ترى في وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المناهض لها.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء السبت أن اتصالا هاتفيا جرى بين إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي وإتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي الجمعة وأن مكماستر أكد خلاله أن الولايات المتحدة لن تزود وحدات حماية الشعب بالسلاح بعد الآن. (وكالات)
فليعلموا ال سعود كيف الحكم و كيف السياسة و كيف المواقف
يا أخي والله بدئنا نفقد الثقة بوسائل الإعلام لأخواننا الأتراك. كل مرة تقولون ان الأمريكان سوف يفعلون كذا وكذا ولكن لا يمر يومين حتى نكتشف العكس.
حفظ الله القائد الشجاع الشهم الطيب أردوغان حبيب الملايين !
خذوا الدرس يا حكام العرب وتعلموا فن التعامل مع أمريكا إن كان لديكم ذرة إحساس.
عاشت تركيا حرة أبية شامخة رغم كيد الكائدين !
و حسبنا الله ونعم الوكيل !
الحمد لله ان الله علي نًصر الحق لقدير الي الامام والله الموفق .