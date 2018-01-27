أمريكا: كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مسؤولية روسيا
Jan 27, 2018
وارسو: قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت، إن الولايات المتحدة تعتقد أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأضاف خلال زيارة إلى بولندا “الأسلحة الكيماوية… تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف.. الأطفال داخل سوريا”.
وتابع “نحمل روسيا (مسؤولية) التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف” لسوريا. (رويترز)
غريب امر السياسة الامريكية فهي ترى وتراقب فقط عورات وسوءات الاخرين في حين انها تغض الطرف عن عيوبها التي لا تعد ولا تحصى فكيف تدعي الولايات المتحدة دفاعها عن المدنيين وخاصة الاطفال في سوريا وتدرف عليهم دموع التماسيح وتتباكى زورا وبهتانا وهي صاحبة اليد الطولى في الفوضى التي تعصف بالعالمين العربي والاسلامي وهي التي تعرقل الحلول السلمية في سوريا؟ ولمادا لا تتحدث عن اطفال فلسطين الدين يقتلون بدم بارد بشكل مباشر ويقبعون في سجون كيان الاجرام الصهيوني؟ فهل يعتقد السيد ريكس تيلرسون اننا بهده السداجة حتى نثق بتصريحاته الجوفاء والفارغة من كل معنى؟ اليست الولايات المتحدة هي من تقتل القتيل وتسير في جنازته ولا سيما في منطقتنا العربية الاسلامية؟