أمريكا: كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مسؤولية روسيا

وارسو: قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت، إن الولايات المتحدة تعتقد أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضاف خلال زيارة إلى بولندا “الأسلحة الكيماوية… تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف.. الأطفال داخل سوريا”.

وتابع “نحمل روسيا (مسؤولية) التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف” لسوريا. (رويترز)