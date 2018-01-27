مجهولون يعتدون على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري السابق هشام جنينة ـ (صور)

القاهرة: اعتدى مجهولون على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري السابق المستشار هشام جنينة، حسبما أفاد مقربون له السبت.

وقال الدكتور ممدوح حمزة (صديق جنينة) إنه تم “الاعتداء على المستشار هشام جنينة بعد خروجه من منزله مباشرة حيث اعترضت سيارته سيارتان أحدهما ترجل منها أربعة أشخاص يحملون الشوم والسلاح الأبيض، وقاموا بالاعتداء عليه جسديا وتسببوا في إصابات عديدة في مختلف إنحاء جسده، ونجح الأهالي في انقاذه قبل استكمال الاعتداء عليه”.

منذ ساعة تقريبا:

مجهولون يعتدون علي المستشار هشام جنينة وهو في سيارتة بالسلاح الأبيض وينقذه الأهالي

وهو الان في قسم الشرطة وسيتم نقله لمستشفي — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) January 27, 2018

ولم يوجه حمزة أية اتهامات لأى جهة، مؤكدا أن “الهدف كان اغتيال المستشار جنينة والذى أنقذته الاقدار فقط”.

وقال إن المستشار جنينة توجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة واثبات الواقعة، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج.

https://www.youtube.com/watch?v=LiC-7gjdX4w

قدم بلاغاً بتعرضه لمحاولة اختطاف وشروع في القتل

وقال هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق رئاسة البلاد، إنه تعرض اليوم السبت “لمحاولة اختطاف وشروع في القتل”، وفق ما نقله محاميه.

وقال على طه، محامي جنينة في تصريحات للأناضول، إن الأخير “تعرض اليوم لمحاولة اختطاف من جانب أشخاص، ولما استنجد بالمارة اعتدوا عليه (الأشخاص) شروعا في قتله”.

وأكد أنه قدم ومحاميان اثنان بارزان هما ناجي دربالة وزياد العلميمي، بلاغاً للنائب العام المصري، نبيل صادق، يتضمن رواية جنينة لما حدث معه صباح اليوم من اعتداء.

وكان زياد العليمي كشف تفاصيل الواقعة في تدوينة بصفحته عبر فيسبوك قائلا “البلاغ الذي نقوم بتقديمه للنائب العام به رواية المستشار جنينة، وهي أن سيارتين حاصرتا سيارة جنينة وخرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافه داخل إحدى السيارتين، وعندما قاوم وحاول المارة إنقاذه، اعتدى عليه البلطجية (محترفو الإجرام) بشوم (عصي غليظة) وأسلحة بيضاء كانوا يحملونها معهم بالسيارة”.

وقال “طه” في تصريحاته الجديدة للأناضول، إنه تم نقل موكله لمستشفي القاهرة الحكومي، محمّلا السلطات المصرية مسؤولية أي مضاعفات تحدث لموكله “خاصة وأنه ظل ينزف بقسم الشرطة أثناء سماع أقواله وأصابته حالة إغماء”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف طه للأناضول تفاصيل الواقعة قائلا إن “جنينة كان يتوجه صباح اليوم لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات”، والتي تأجلت لشهر مارس/ المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.

وأضاف آنذاك “فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه”.

ولم تعقب السلطات المصرية على واقعة جنينة، غير أن وسائل إعلام محلية منها البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها أن الواقعة مرتبطة بمشكلة مرورية وتصادم بين سيارة جنينة وسيارة أخرى وتطور الأمر لشجار بين الأول وأطراف أخرى بالسيارة الثانية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم حسنى، الناطق الرسمي باسم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الاسبق الذي كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، إن “المستشار جنينة تم الاعتداء عليه بعنف شديد، وإحدث ذلك إصابات عديدة في عينه وقدمه ومختلف إنحاء الجسد وتمزيق ملابسه بالكامل والاعتداءات كانت دامية وتهدف إلى اغتياله”.

وشدد حسني على أن الجهة التي قامت بالاعتداء غير معروفة جيدا، ولكن هذا العمل الجبان جاء من مجهولين لعدم إثبات الواقعة على احد أو جهة ما.

وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد بمصر.

ومؤخرا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.

ووسط غموض مصير عنان منذ تلك التحقيقات، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت استبعاد الفريق/ سامي حافظ أحمد عنان، رئيس الاركان الاسبق، من قاعدة الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

وجاء اعلان الهيئة عقب بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن إعلان عنان للترشح جرى “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”. (وكالات)