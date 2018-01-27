قاعدة حميميم الروسية: رفض المعارضة حضور مؤتمر سوتشي له تبعات عديدة على الأرض

دمشق: توعدت القاعدة العسكرية الروسية في حميميم في محافظة اللاذقية على الساحل السوري المعارضة السورية بإجراءات على الأرض بعد رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي.

وقال المتحدث باسم قاعدة حميميم العسكرية الروسية أليكسندر إيفانوف، عبر صفحات تابعة للقاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، إن “إعلان المعارضة السورية امتناعها عن حضور مؤتمر سوتشي سيكون له تبعات عديدة على الأرض”.

وأضاف أن “تأخر مسار العملية السياسية لن يكون من صالح المعارضة السورية بأي شكل من الأشكال”، مضيفا: “بالطبع لا يزال لدينا الكثير من العمل للقضاء على التنظيمات المتطرفة في سوريا”.

يأتي تصريح ايفانوف بعد إعلان الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية اليوم مقاطعتها لمؤتمر سوتشي للحوار الذي يعقد منتصف الاسبوع الحالي. (د ب أ)