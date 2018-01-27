سقوط قذيفة صاروخية أطلقها “ب ي د” على هطاي التركية

هطاي: سقطت الجمعة قذيفة صاروخية، أطلقها تنظيم “ب ي د/بي كا كا” من منطقة عفرين لتسقط في أرض خالية بقضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية.

وبحسب مراسل الأناضول، لم يسفر الصاروخ الذي أطلقه مسلحو “ب ي د/بي كا كا” بوقوع أي إصابات بعد أن سقط في أرض خالية في ريحانلي

ومنذ انطلاق عملية غصن الزيتون ضد أوكار المسلحين في 20 من الشهر الحالي لتطهير منطقة عفرين من المسلحين، أطلق مسلحو “ب ي د/ بي كا كا” 19 قذيقة صاروخية على مركز مدينة كليس، و14 قذيفة على ولاية هطاي.

والأربعاء قتل المواطن التركي “مظفر آيدمير” (72 عاماً) والسوري “طارق طباخ” (28 عاماً) وأصيب 19 آخرين بجروح بينهم خمسة أطفال جراء سقوط قذيقة صاروخية أطلقها المسلحون على مسجد “جالق” التاريخي أثناء صلاة العشاء بولاية كليس التركية.

وتعرض قضاء ريحانلي بولاية هطاي الأحد الماضي، لـ11 قذيفة صاروخية أطلقها تنظيم “ب ي د” من الأراضي السورية، سقطت 9 منها في مركز القضاء، ما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وإصابة 46 آخرين.

وفي اليوم الثالث من العملية سقطت قذيفة صاروخية أطلقها مسلحو “ب ي د/ بي كا كا” من منطقة عفرين، على قضاء قرقهان بولاية هطاي، ما أسفر عن مقتل موظف في مؤسسة الكهرباء وأصيب اثنان آخران.

وعقب هجمات المسلحين الأكراد ردت المدفعية التركية على مواقع إطلاق القذائف الصاروخية في الجانب السوري، ودمرتها بالكامل.

ويواصل الجيش التركي عملية “غصن الزيتون”، التي بدأها السبت الماضي، مستهدفًا المواقع العسكرية لتنظيمي الدولة الاسلامية “داعش” و”ب ي د” في عفرين.

وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى “إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في منطقة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع المسلحين”.

وأكّدت رئاسة الأركان التركية، في بيان سابق، أن العملية “تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية”. (الأناضول)