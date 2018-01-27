إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال على حدود غزة

غزة: أصيب، الجمعة، 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في بيان إن “9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي على تخوم المناطق الحدودية للقطاع “.

وأضاف القدرة، أن الأطباء وصفوا جراح المصابين بـ”المتوسطة”.

وفي وقت سابق، توجّه عشرات الشبان الفلسطينيين نحو السياج الحدودي الفاصل بين القطاع (الحدود الشرقية) وإسرائيل.

ورشق عشرات الشبان قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الجانب الآخر من السياج بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، للجمعة الثامنة، مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة. ( الأناضول)