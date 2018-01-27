نيمار! سلاح “البي س جي” ذو الحدين

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: منذ انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان، بصفقة خيالة ليصبح أغلى لاعب في التاريخ، غاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريقة “البي س جي” بمعدل مباراة في كل أربع مباريات، وهو ما يعادل نسبيا معدل غياباته عن مبارياته مع برشلونة، خلال المواسم الأربعة، التي أرتدى خلالها قميص البلوغرانا.

وتعود أسباب غيابات نيمار المتكررة عن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، إلى الإصابات على مستوى العضلات أو بعض الآلام أو الايقاف كما حدث خلال المباراة ضد مارسيليا أو أيضا إلى أسباب خاصة، كما تقول صحيفة “لكيب” ذائعة الصيت رياضيا.

ومع مرور الوقت بدأت غيابات المايسترو البرازيلي نيمار تلقى بظلالها بشكل واضح على أداء فريقه باريس سان جرمان داخل المستطيل الأخضر، على الرغم من امتلاك النادي لكوكبة من اللاعبين الجيديين، على غرار الدولي الفرنسي الشاب كيليان أمبابي والألماني دراكسلر وأيضا الأرجنتيني ديماريا وكذلك هداف الفريق الإيراغواني آديسون كافاني. وأيضا يضاف إلى ذلك ضعف مستوى الدوري الفرنسي والفارق الكبير بين باريس سان جرمان وخصومه في ما يتعلق اللاعبين.

فمع أن النادي الباريسي فاز في مباراتي نانت بنتيجة هدف دون رد. وبرباعية مقابل هدفين على غينغان اللتين غاب عنهما نيمار، إلا أن الأداء على أرضية الملعب لم يكن ذلك المطلوب من الجماهير خصوصا في ظل ضعف الفريق الخصم. فيما مني النادي بهزيمة على ملعب ليون بنتيجة(2-1)، في مباراة غاب عنها النجم البرازيلي، وكذلك غاب عنها الأداء الجماعي للفريق وتكشفت خلالها بعض نقاط ضعفه، على مستوى خطي الوسط وحتى الخط الأمامي، خصوصا أن هذه المباراة عرفت أيضا إصابة الموهبة الفرنسية أمبابي استبداله.

ويظهر أن عدد المبارايات التي غاب عنها نيمار بداعي الايقاف، أي بعد تلقي البطاقة الحمراء، في ازدياد واضح. فخلال الموسم الماضي، غاب المهاجم البرازيلي عن برشلونة في 7 مباريات، بسبب الايقاف ، بما في ذلك توقيفه لــ 3 مباريات بعد أن صفق للحكم الرابع في إحدى المبارايات بطريقة استهزائية، بينما كان في طريقه إلى الخروج من الملعب عقب تلقيه بطاقة حمراء.

غير أنه ثمة نقطة مهمة يجب التنويه إليها، هي أن النجم البرازيلي ونادي باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا، يلعب تقريبا معظم مبارايات دوري أبطال أوروبا، منذ قدومه إلى القارة الأوروبية، في موسم 2013/ 2014. حيث غاب نيمار فقط عن 3 مباريات مع برشلونة في هذه البطولة الأوروبية، وذلك خلال المواسم الأربعة في صفوف النادي الكاتلوني، ولم تكن هذه المبارايات الثلاثة مهمة، إذ أنها أقيمت ضمن دور المجموعات، وكان برشلونة وقتها متؤهلا سلفا إلى مرحلة ثمن النهائي.

وقد تكون هذه الاحصائية سارة بالنسبة لنادي باريس سان جرمان، الذي يضع دوري أبطال أوروبا في مقدمة أولوياته، وجاء بنيمار مقابل 222 مليون يورو لهذا الغرض.