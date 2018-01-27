جاويش أوغلو: سنواصل عملية غصن الزيتون حتى تحقيق أهدافها

أنطاليا: قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستواصل عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين السورية، حتى تحقق أهدافها، وستسلم الأراضي لأصحابها الأصليين بعد تطهيرها من المسلحين.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمراسم افتتاح دار للمسنين، في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وتطرق جاويش أوغلو، إلى العلاقات التركية – الأمريكية، موضحا أنه “ينبغي استعادة الثقة المفقودة أولًا حتى نسير قُدماً بشأن بعض القضايا، لأن هناك انعدام ثقة (..) نحن لا نخطئ بحق الآخرين ونتمسك بوعودنا”.

وأضاف “إذا كنتم منزعجين من مكافحتنا للتنظيم الإرهابي (ب ي د/بي كا كا) فقولوا ذلك بكل وضوح دون نفاق”.

وأردف “كونوا صادقين فلا يمكنكم مد التنظيم الإرهابي بالسلاح من جهة، وبعد تمرد هؤلاء الإرهابيين تطالبون تركيا بأن تكون العملية قصيرة الأمد، بدعوى الخشية على المدنيين، من جهة أخرى”.

وانتقد جاويش أوغلو ازادوجية المعاير التي تمارسها بعض الجهات (لم يسمها)، قائلا “تلتزمون الصمت حيال الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمي الروهنغيا (..) نعلم جيدا أنكم تكيلون بمكيالين”.

وأكد أن تركيا لديها حق الدفاع الشرعي المنبثق عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حيال هجمات الإرهابيين، مضيفا “هدف هؤلاء الإهاربيين هو خرق القانون، وتقسيم البلدان”.

وتابع “ليس لدينا أطماع في الأراضي السورية، وندعم وحدة أراضي سوريا والعراق، لكن إن كانت هناك منظمات إرهابية في هاتين الدولتين، فإننا نذهب ونقضي عليها”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تستضيف نحو 350 ألف شخص من أكراد سوريا، مضيفا “التنظيم يسيطر على أكثر من 25 بالمائة من أراضي سوريا بدعم أمريكي. لماذا لا يعود أحد من أشقائنا الأكراد إلى هذه المناطق؟”.

واستطرد “أنت تحتل دولة من أجل الإرهاب، وتدخل إلى بلد آخر بحجة الإرهاب، وتقصف الدولة التي تختارها بما تشاء من الأسلحة، وتطلب منا توخي الحذر أو عدم التدخل ضد التنظيم الإرهابي الذي يستهدف مساجدنا ومواطنينا وحدودنا”.

وشدد على أن هدف بلاده هو فقط القضاء على المسلحين، وأنها تولي أهمية للإنسانية ولحياة المدنيين أكثر من تلك الدول التي تسعى لتوجيه رسائل لبلاده في هذا الخصوص.

ولليوم السابع على التوالي، تستمر “غصن الزيتون” التي أطلقها الجيش التركي السبت الماضي، مستهدفًا المواقع العسكرية لتنظيمي الدولة الاسلامية “داعش” و”ب ي د/بي كاكا”، في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.

وشدّدت رئاسة الأركان التركية في بيان سابق، أن العملية “تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية”.