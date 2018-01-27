زيادة أسعار الخبز في الأردن تدخل حيز التنفيذ السبت

عمان: أعلن وزير الصناعة الأردني بدء العمل السبت، بقرار رفع أسعار الخبز بكافة اصنافه المحلية اعتباراً من السبت وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمائة، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت الحكومة الاردنية قررت في 16 كانون الثاني/يناير الحالي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.

وقالت وكالة الانباء الاردنية ان “وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز (…) التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح السبت الموافق 27 كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2018″.

والاسعار الجديدة التي حددتها الوزارة أصبحت على النحو التالي: كيلو الخبز العربي الكبير ب 32 قرشاً (45 سنتاً أميركياً)، بدلاً من 16 قرشاً، أي بزيادة تصل الى 100 بالمائة.

وكيلو الخبز العربي الصغير ب 40 قرشاً (56,4 سنتاً أمريكياً)، بدلاً من 24 قرشاً بزيادة 67 بالمائة.

كما حددت الحكومة سعر كيلو خبز “الطابون” عند 35 قرشاً (49,4 سنتاً) بدلاً من 18 قرشاً أي بزيادة 90 بالمائة.

وكانت وزارة المالية بدأت الثلاثاء الماضي ب”صرف دعم نقدي” للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الاسعار وبواقع 27 ديناراً (38 دولاراً) سنوياً لكل فرد من أفراد الاسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (حوالى 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلاً من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وقال نقيب أصحاب المخابز التي تضم حوالى 1700 مخبز عبد الاله الحموي، ان “الخبز في الاردن مايزال يباع (بأسعار) أقل من دول الجوار على الرغم من إزالة الدعم عنه بنسبة 100 بالمائة”.

واضاف ان “اللاجئين والمقيمين الذين يشكلون 40 بالمائة من سكان الاردن كانوا يشاركون الاردن قيمة الدعم الحكومي للخبز″.

وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان الاردن 9,5 ملايين بينهم 6,6 ملايين أردني.

واكد الحموي ان “الزيادة لن تطال الحلويات والكعك والتوست كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم”.

واوضح ان “الاردنيين يستهلكون يوميا ما معدله ثمانية مليون رغيف خبز وفي المنخفضات الجوية يرتفع الاستهلاك الى 16 مليون رغيف”.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

ويستورد الاردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة. (أ ف ب)