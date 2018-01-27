إسطنبول تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن القدس الإثنين
أنقرة: تعتزم رئاسة الشؤون الدينية التركي، تنظيم اجتماع دولي بشأن القدس في مدينة إسطنبول يومي 29 و30 يناير/ كانون ثاني الجاري.
وقال بيان صادر عن رئاسة الشرون الدينية، إن الغاية من الاجتماع، هو الدفاع عن قضية القدس والتأكيد على أهميتها في العقيدة الإسلامية، وكذلك تعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أنه سيشارك في الاجتماع المذكور 20 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.
وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد في صالة المؤتمرات التابع لدائرة الأرشيف العثماني بمنطقة “كاغيت هانة” في إسطنبول.
وذكر أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع حوالي 70 باحث وعالم إسلامي، وأن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، سيشرف على ندوة تعقد على هامش الاجتماع الإثنين المقبل، الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) بعنوان “القدس المسلمة: الهوية الإسلامية للقدس″.( الأناضول)
اجتماعات ومؤتمرات وخطب وتنديد
هل احدى أخذ خطوة فعلية ضد قرار
امريكا بنقل السفارة الامريكية للقدس
او على الاقل ينفذ وعده مثل اردوغان
الذى وعد بقطع كل العلاقات الدبلوماسية
مع اسرائيل اذا نفذ وعده ترامب
ترامب نفذ وعده
اردوغان لم ينفذ وعده
قبل ما يدعوا لهذا الاجتماع
ويبيع كلام
والغريب فى ناس بتعتبر اردوغان
هو الخليفة المنتظر
طيب على الاقل ينفذ وعده