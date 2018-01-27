غلاف “فانيتي فير” الأخير يثير موجة من السخرية

لوس انجليس: غرّدت الممثلة ريز ويذرسبون مازحة “حسناً، بات الجميع يعلم أن لدي ثلاث سيقان … فآمل أن تتقبلوني كما أنا” … فالغلاف الأخير من مجلة “فانيتي فير” الشهيرة أثار موجة من السخرية على الانترنت بصورته السنوية التي جمعت نخبة هوليوود.

هذه الصورة التي جمعت كوكبة من النجوم، أبرزهم أوبرا وينفري وتوم هانكس وروبرت دي نيرو ونيكول كيدمان، خضعت لتعديلات عدة لتحسين المشهد لم تسلم من بعض الهفوات، مثل ساق إضافية لويذرسبون.

وبعد تغريدة الممثلة، ردّت نجمة التلفزيون الأمريكي أوبرا وينفري الجالسة إلى جنبها في الصورة والتي تحيط خصرها بيدها، على “تويتر”، “أتقبّل ساقك الثالثة وأعلم أنك ستتقبلين يدي الثالثة”.

ففي سلسلة الصور هذه التي التقطتها المصورة الشهيرة آني ليبوفيتز وسحبت لاحقاً من موقع المجلة، تبدو لوينفري ثلاثة أيدي، واحدة على خصرها وأخرى على خصر ويذرسبون وثالثة على ساقها.

وقد أثارت هذه الهفوات سخرية رواد الانترنت.. وكتب الصحافي في “بي بي سي” مارك سفدج على “تويتر”، “تصوروا ملايين الدولارات التي انفقت خلال كل هذه السنوات لإزالة الساق الثالثة لريز ويذرسبون رقمياً من الأفلام والبرامج التلفزيونية”.

وردّت المجلة الأمريكية العريقة بتغريدة مفادها “كنا نتمنى الحصول على صورة حصرية للساق الثالثة لويذرسبون لكن للأسف إنها مجرد بطانية الفستان”.

أما بالنسبة ليد أوبرا الثالثة، فهي تساءلت “كيف يمكننا أن ننتظر منها أن تقوم بكل هذه الأمور بمجرد يدين؟”.

وأفادت مجلة “ذي هوليوود ريبورتر” الجمعة بأن جيمس فرانكو الذي نال جائزة “غولدن غلوب” عن دوره في فيلم “ذي ديزاستر آرتيست” كان من المفترض ان يظهر على غلاف هذا العدد الخاص.

لكن بعد الاتهامات التي وجهتها له خمس ممثلات، عدلت “فانيتي فير” عن إدراجه في صورة الغلاف، بحسب ما أوردت “ذي هوليوود ريبورتر” نقلاً عن ناطق باسم المجلة.(أ ف ب)