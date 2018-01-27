تسجيل مسرب لوالدة سلطان بن سحيم تغري قطرياً بالمال والمناصب ـ (تسجيل صوتي)

الدوحة ـ “القدس العربي”:

قالت صحيفة “الشرق” القطرية إنها حصلت على تسجيل صوتي لـ “منى الحسني” والدة سلطان بن سحيم، أثناء مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص القطريين “تحاول إغوائه وتحرضيه على الانضمام إلى نجلها سلطان بن سحيم، ودول الحصار.

تسجيل صوتي للخائنة منى الحسني والدة الخائن سلطان بن سحيم يوثق قيامها بإغواء أحد القطريين وإقناعه بخيانة قطر وتحريضه للانضمام لابنها الخائن وبيع قطر كما تباع الشركات، وتغريه بالملايين والمناصب والطائرة الخاصة! عفواً #قطر_ليست_للبيع pic.twitter.com/L40R6pzVQj — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) January 27, 2018

وذكرت الصحيفة أنها كانت تمارس ضغطاً شديداً على أحد القطريين للانضمام إلى ابنها في تنفيذ مخططه ضد قطر وشعبها، وتغريه بالملايين والمناصب والخير الكثير الذي سيناله إذا وافق على طلبها، بحسب زعمها.

وكان سلطان بن حمد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة نشر على حسابه على “تويتر”، في سبتمبر/ أيلول، الماضي تسجيلاً لوالدة سلطان بن سحيم، قال إنه يثبت تحريضها إياه على النظام الحاكم في قطر خلال اتصال هاتفي.

ويأتي ذلك عقب كشف بن حمد آل ثاني، أن وقوف سلطان بن سحيم مع دول الحصار جاء بعد مطالبته الحكومة القطرية تسديد ديونه. وسلطان بن سحيم، هو ابن أخت عبد الله بن علي آل ثاني.