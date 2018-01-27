﻿

تسجيل مسرب لوالدة سلطان بن سحيم تغري قطرياً بالمال والمناصب ـ (تسجيل صوتي)

Jan 27, 2018

2
سلطان بن سحيم جنب العلم السعودي

الدوحة ـ “القدس العربي”:

 قالت صحيفة “الشرق” القطرية إنها حصلت على تسجيل صوتي لـ “منى الحسني” والدة سلطان بن سحيم، أثناء مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص القطريين “تحاول إغوائه وتحرضيه على الانضمام إلى نجلها سلطان بن سحيم، ودول الحصار.

وذكرت الصحيفة أنها كانت تمارس ضغطاً شديداً على أحد القطريين للانضمام إلى ابنها في تنفيذ مخططه ضد قطر وشعبها، وتغريه بالملايين والمناصب والخير الكثير الذي سيناله إذا وافق على طلبها، بحسب زعمها.

وكان سلطان بن حمد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة نشر على حسابه على “تويتر”، في سبتمبر/ أيلول، الماضي تسجيلاً لوالدة سلطان بن سحيم، قال إنه يثبت تحريضها إياه على النظام الحاكم في قطر خلال اتصال هاتفي.

ويأتي ذلك عقب كشف بن حمد آل ثاني، أن وقوف سلطان بن سحيم مع دول الحصار جاء بعد مطالبته الحكومة القطرية تسديد ديونه. وسلطان بن سحيم، هو ابن أخت عبد الله بن علي آل ثاني.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left