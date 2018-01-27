السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: مؤتمر دولي قريباً لحل أزمة الأونروا المالية

نيويورك – “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام: في تصريح لـ”القدس العربي” قال السفير الفلسطيني لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مؤتمراً دولياً عالي المستوى، سيعقد خلال الفترة المقبلة لبحث الأزمة المالية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي نجمت عن التقليص الكبير للمساعدات الأمريكية للوكالة الدولية والتي تشرف على تقديم المساعدات لخمسة ملايين ونصف مليون لاجئ فلسطيني.

وقال منصور في تصريحات للصحيفة السبت، إن هناك مشاورات جارية بين البعثة الفلسطينية ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيرش، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان عقد المؤتمر. ومن المتوقغ أن يعقد إما في نيويورك أو في جنيف.

وأضاف السفير الفلسطيني أنه إلتقى بالأمين العام الخميس الماضي، لبحث هذا الموضوع موضحاً أنه تقرر إجراء اتصالات مكثفة لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي استثنائي على مستوى الوزراء في القريب العاجل من أجل بحث أزمة الأونروا.

وأعرب منصور عن أمله بأن يتمكن هذا المؤتمر الدولي المزمع عقده، من سد العجز المالي الذي سببه قرار الولايات المتحدة باقتطاع مبلغ 65 مليون دولار من قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة للأونروا.

كما أشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إلى أن موضوع الأونروا سيثار أيضاً في اجتماع المانحين المقررعقده في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر الشهر الجاري.

وللعلم فإن الأونروا تقدم الخدمات في 59 مخيماً منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، وتدير 700 مدرسة إبتدائية ومتوسطة تضم525000 طالب. كما تشرف الوكالة على تقديم الخدمات الصحية للاجئين في المخيمات من خلال 420 عيادة.كما يعمل لدى الوكالة نحو 30000 موظف 98 % منهم من الفلسطينيين من بينهم معلمون وأطباء وممرضون.