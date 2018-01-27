﻿أثرياء عالم كرة القدم

لندن ـ «القدس العربي»: تفوق مانشستر يونايتد الانكليزي بفارق بسيط على ريال مدريد الاسباني ليبقى النادي صاحب الايرادات الاكبر في العالم، بحسب تقرير «ماني ليغ» (الدوري المالي) لمكتب ديلويت، في ظل النمو الكبير لأندية البريميرليغ.

وهذه المرة العاشرة يتصدر فيها يونايتد الترتيب، بايرادات بلغت 676 مليون يورو لموسم 2016-2017، وبفارق 1,7 مليون يورو عن العملاق الاسباني. وأكد يونايتد يوم الاثنين الماضي تعاقده مع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس من ارسنال، مقابل التخلي عن لاعب وسطه الارميني هنريك مخيتاريان، وذلك في صفقة ستجعل من المهاجم التشيلي اللاعب الاعلى راتبا في الدوري، بقيمة 570 الف يورو اسبوعيا قبل حسم الضرائب، بحسب ما ذكرت تقارير. واحتل برشلونة المرتبة الثالثة، في النسخة الـ21 من تقرير شركة الاستشارات البريطانية التجارية، يليه بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وارسنال. وعرفت ايرادات الاندية الـ20 الاولى لموسم 2016-2017 نموا بلغ 6% بقيمة 7,9 مليار يورو، وهو رقم قياسي جديد. وكان تتويج يونايتد بلقب الدوري الاوروبي (المسابقة الرديفة لدوري الابطال) عاملا هاما في نتائجه المالية، فيما تعززت ارقام الريال بعد تتويجه بلقبي دوري الابطال والدوري الاسباني. وكان لافتا تواجد 10 اندية انكليزية في ترتيب العشرين الاوائل، وهو رقم قياسي، بايرادات بلغت 3,8 مليار يورو، نتيجة دخلها من الموسم الاول لحقوق النقل التلفزيوني الجديدة. وتعد عائدات البث التلفزيوني الاكثر دعما لخزائن الاندية، اذ بلغت 45% من مجمل الايرادات، وهناك تكهنات متزايدة بان امثال «أمازون» و»فيسبوك» قد يصبحون لاعبين جديين في عملية ضخ الاموال للاندية. وقال تيم بريدج المدير الاول في مجموعة الاعمال الرياضية في ديلويت: «للدوري المالي نكهة انكليزية خاصة هذه السنة، ومع حقوق النقل الجديدة والاداء في المسابقات القارية التي ادت الى نمو ايرادات البث لاكثر من نصف مليار جنيه استرليني للاندية العشرين الاوائل، فهذا لا يشكل مفاجأة». وأضاف: «وفي حين تبدو البريميرليغ في خضم مناقصة حقوق الدورة المقبلة بدءا من 2019-2020، فان هذه النتائج ستكون حاسمة في تحديد التكوين الطويل الامد لدوري المال». وللحلول بين العشرين الاوائل، تعين على الاندية الحصول على ايرادات تناهز 200 مليون يورو، وهو ضعفا القيمة المطلوبة لتصنيف 2010، بحسب ما اضافت ديلويت. وفي دراسة منفصلة لمؤسسة سوكريكس نشرت في وقت سابق هذا الشهر، ظهر مانشستر سيتي الانكليزي كصاحب القوة المالية الاكبر في عالم كرة القدم، يليه مواطنه ارسنال في حين حل يونايتد سابعا. وصنفت «سوكريكس فوتبول فاينانس 100» ابرز الاندية العالمية بحسب القيمة المالية للاعبيها وأصولها الثابتة (مثل ملاعب المباريات وملاعب التدريب)، أرصدتها في المصارف، الاستثمار المحتمل لمالكيها وصافي الدين.

قائمة أثرياء موسم 2015-2016:

مانشستر يونايتد الانكليزي 676,3 مليون يورو

ريال مدريد الاسباني 674,6 مليون

برشلونة الاسباني 648,3 مليون

بايرن ميونيخ الالماني 587,8 مليون

مانشستر سيتي الانكليزي 527,7 ملي

ارسنال الانكليزي 587,6 مليون

باريس سان جيرمان الفرنسي 486,2 مليون

تشلسي الانكليزي 428 مليونا

ليفربول الانكليزي 424,2 مليون

يوفنتوس الايطالي 405,7 مليون

توتنهام الانكليزي 355,6 مليون

بوروسيا دورتموند الالماني 332,6 مليون

اتلتيكو مدريد الاسباني 272,5 مليون

ليستر سيتي الانكليزي 271,1 مليون

انتر الايطالي 262,1 مليون

شالكه الالماني 230,2 مليون

وستهام الانكليزي 213,3 مليون

ساوثهامبتون الانكليزي 212,1 مليون

نابولي الايطالي 200,7 مليون

ايفرتون الانكليزي 199,2 مليون