﻿اشتباكات بين الحرس الثوري وتنظيم «الدولة» غرب إيران

بيروت – (رويترز): قال الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري الإيراني (سباه نيوز) إن الحرس الثوري اشتبك مع مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في غرب البلاد امس السبت.

وذكر الموقع أن «مجموعة مؤلفة من 21 متشددا من الدولة الإسلامية عبرت الحدود الغربية لإيران وظلت قيد المراقبة قبل أن يشن الحرس الثوري هجوما عليها صباح السبت».

وقال التقرير إنه جرى اعتقال معظم المتشددين دون ذكر عدد القتلى أو المصابين في الاشتباك.

وفي يونيو/ حزيران الماضي هاجمت «الدولة الإسلامية» البرلمان الإيراني في طهران ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وكان منفذو الهجوم جميعا من الأكراد الإيرانيين من المنطقة الكردية الواقعة غرب إيران على مقربة من الحدود العراقية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على قواعد «الدولة الإسلامية» في سوريا في 18 يونيو/ حزيران ردا على هذا الهجوم.