﻿الحكم على تونسي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «تمجيد» الإرهاب

تونس – (أ ف ب) – حكم على تونسي بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة «تمجيد» مجموعات إرهابية و»التحريض على العنف» ضد الرئيس الباجي قائد السبسي على «فيسبوك».

وقال المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي إن المتهم سيحاكم بموجب القانون المتعلق بقضايا الإرهاب وسيوضع لدى خروجه من السجن تحت رقابة إدارية لثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث أنه اتهم على «فيسبوك الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بـ «التكفير» و»حرض» على العنف وقتل أعضاء في الأجهزة الأمنية والرئيس الحالي وقام بـ «تمجيد المجموعات الإرهابية».

وحكم عليه الجمعة بالسجن لعام لكل واحدة من التهم الثلاثة.

وتبنت تونس في 2015 قانونا جديدا لمحاربة الإرهاب بعد أن شهدت إثر الثورة في 2011 تصاعدا للحركات الجهادية المسلحة. واستهدفت هجمات دامية قوات الشرطة والجيش والسياح الأجانب.

وتحسن الوضع الأمني مذاك إلى حد كبير واتخذت خطوات مهمة في الحرب على الإرهاب كما قالت السلطات التي تدعو إلى التيقظ.