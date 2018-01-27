حجازي يفوز على صلاح مع تألق وست بروم بثلاثية أمام ليفربول في كأس الإتحاد الإنكليزي

لندن: فاز الدولي الصمري أحمد حجازي على زميله محمد صلاح بعد أن حقق ويست بروميتش ألبيون مفاجأة كبرىوصعد لدور الستة عشر لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 / 2 على مضيفه ليفربول في دور الـ32 للمسابقة اليوم السبت.

بادر البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالتسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة، لكن أصحاب الأرض لم يهنأوا بتقدمهم كثيرا عقب تسجيل جاي رودريجيز هدف التعادل لويست بروميتش في الدقيقة السابعة.

واصل رودريجيز تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 11، قبل أن يهدر فيرمينو فرصة إدراك التعادل، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة .24

جاء عقاب ويست بروميتش سريعا، بعدما أحرز الهدف الثالث الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل جويل ماتيب مدافع ليفربول هدفا عكسيا في الدقيقة .45

أعاد النجم المصري محمد صلاح المباراة لأجواء الإثارة مجددا، بتسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 78، لتشهد الدقائق المتبقية محاولات مكثفة للفريق الأحمر لإدراك التعادل غير أنها باءت بالفشل.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي التي يتلقاها ليفربول بمختلف المسابقات، عقب خسارته صفر / 1 أمام سوانسي سيتي في الدوري الانجليزي الأسبوع الماضي.

نيوبورت يجبر توتنهام على مباراة ثانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

من جهة أخرى أجبر فريق نيوبورت كاونتي، اليوم السبت، ضيفه توتنهام على خوض مباراة إعادة.

وتعادل نيوبورت كاونتي مع توتنهام بهدف لكل منهما ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية ليضطر الفريقان لخوض مباراة إعادة لحسم المتأهل لثمن النهائي.

وتقدّم أصحاب الأرض في البداية عن طريق الآيرلندي بادريج أموند في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل النجم الدولي هاري كين في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في الدقيقة 82.

وسيكون على الفريقين خوض مباراة إعادة على أرض توتنهام من أجل حسم أمر العبور إلى الدور التالي.

ووفقًا للوائح البطولة، فإنه في حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل في أي مرحلة من مراحلها يتم خوض مباراة ثانية على ملعب المنافس.‎

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز برايتون على ميدلسبره بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب ساوثهامبتون على واتفورد، وكذلك شيفيلد يونايتد على بريستون نورث ايند، وأيضًا كوفنتري سيتي على ميلتون كينز دونز.

وفاز هال سيتي على نوتينغهام فورست بهدفين لهدف، وويغان على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.