يوفينتوس يعبر كييفو فيرونا ويعتلي قمة “الكالتشيو” مؤقتًا

اجتاز فريق يوفينتوس، السبت، عقبة مضيفه كييفو فيرونا وتغلب عليه بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول، لا سيما اليوفينتوس رغم النقص العددي في صفوف كييفو فيرونا بعد طرد البلجيكي سامويل باستيان في الدقيقة 37 لحصوله على الإنذار الثاني، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 62 ليشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة في وجه فابريزيو كاسياتوري ليلعب كييفو فيرونا الدقائق المتبقية من اللقاء بتسعة لاعبين.

واستغل يوفينتوس النقص العددي في صفوف المنافس، ونجح الألماني سامي خضيرة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 67.

ومع حلول الدقيقة 88 أضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز يوفينتوس بهدفين دون رد.

بذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 56 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة مساء الأحد، بينما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.(الأناضول)