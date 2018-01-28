محكمة إسبانية: بوغديمون يجب أن يحضر لمقر البرلمان بشخصه

مدريد: قالت المحكمة الدستورية الإسبانية يوم السبت، إن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا كارلس بوغديمون لا يمكنه أداء اليمين لكي يصبح زعيماً للإقليم، إلا إذا كان موجوداً بنفسه في البرلمان ولديه إذن قضائي للحضور.

وبوغديمون الذي يعيش في بروكسل منذ أكتوبر/ تشرين الأول مطلوب في إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بعد قيادته لحركة تطالب بالاستقلال. ومن المقرر أن يواجه بوغديمون تصويتاً على الثقة بوصفه المرشح الوحيد لرئاسة كتالونيا في 30 يناير/ كانون الثاني.

ويقول أنصار بوغديمون إن بإمكانه حكم الإقليم عن بعد.

وقالت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضايا الدستورية، إنها ستتخذ قراراً بشأن ما إذا كان يتعين النظر في طعن الحكومة الإسبانية على شرعية بوغديمون كمرشح رئاسي بمجرد أن تتحدث إلى جميع الأطراف المعنية.

وبموجب القانون الإسباني تقبل المحكمة رسمياً طعن الحكومة للنظر فيه وسيتم تعليق ترشيح بوغديمون إلى حين تقرر المحكمة شرعيته.

وسيمثل ذلك انتكاسة للأحزاب المؤيدة للاستقلال التي حصلت على الأغلبية في برلمان كتالونيا عقب انتخابات ديسمبر/ كانون الأول التي طرحت بوغديمون كمرشح وحيد لقيادة الإقليم.

وطعنت الحكومة الإسبانية على اختياره كمرشح رئاسي وحيد أمام المحكمة الدستورية وقالت إن هاربا من العدالة لا يمكنه أن يصبح رئيساً للإقليم. (رويترز)