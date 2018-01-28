إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي

رام الله: أصيب فلسطيني، بجراح فجر الأحد، خلال مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيلية، في بلدة بيت ريما قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر في البلدة، إن فلسطينياً أصيب بجراح برصاص معدني مغلف بالمطاط في الوجه خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت ريما غربي رام الله.

وأضاف إن المصاب نقل للعلاج لمستشفى “ياسر عرفات” الحكومي، في مدينة سلفيت (وسط).

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات، بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة وأضرموا النار في اطارات مركبات فارغة.

وأوضح المصدر أن الجيش داهم عدداً من المنازل وسلم شباناً بلاغات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي البلدات الفلسطينية بحجة اعتقال مطلوبين والبحث عن سلاح. (الأناضول)