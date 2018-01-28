رئيس الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد 3 أيام

أبوظبي: وافت المنية صباح الأحد ، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية “ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم. (الأناضول)