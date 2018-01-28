استقالة مسؤول المالية في الحزب الجمهوري الملياردير ستيف وين

واشنطن: أعلن الملياردير الأمريكي ستيف وين، أحد أهم مالكي كازينوهات القمار في الولايات المتحدة والعالم استقالته السبت من منصبه كمسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه بالتحرش الجنسي على مدى عقود ونفى صحتها.

تولى وين (76 عاماً) هذا المنصب في الحزب الجمهوري مع وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض. وكان في السابق منافساً شرساً لترامب في عالم الأعمال قبل ان يتحول الى حليف سياسي له لاحقاً.

وأعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا رومني ماكدانيال السبت في بيان قبول استقالة وين من منصبه. وذكرت موقع “بوليتيكو” الالكتروني ان ماكدانيال ناقشت قضية وين مع ترامب السبت بعد عودة الرئيس من منتدى دافوس في سويسرا.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة شهادة سيدة متزوجة تعمل في تقليم وطلاء الأظافر قالت انه أجبرها على ممارسة الجنس بعد وقت قصير على افتتاح كازينو له في لاس فيغاس في 2005، ثم دفع لها لاحقاً 7,5 ملايين دولار كتسوية.

وأضافت الصحيفة انها استجوبت عشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن “وقائع لسلوك الجنسي غير لائق لعقود” لوين، الشخصية البارزة في عالم القمار وتشمل امبراطوريته كازينوهات في ماكاو، واحد اهم المتبرعين للحزب الجمهوري.

ونفى وين المعلومات واتهم زوجته السابقة ايلاين بالتحريض على اطلاق هذه الاتهامات بحقه كجزء من دعوى قضائية “مزعجة وقذرة” رفعتها ضده في سعيها لمراجعة تسوية طلاقهما.

وقال في بيان “فكرة اني قمت بالاعتداء على اي امرأة أمر مناف للعقل”. وأضاف “نجد أنفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة، ويبقى أمام الشخص خيار تجاوز هذه الدعاية المهينة او الانخراط في دعاوى قانونية تستمر سنوات”.

ونقلت الصحيفة عن موظفات سابقات ان إدراكهن لنفوذ وين وشغلهن أعلى الوظائف أجراً في لاس فيغاس أدى الى شعورهن بالتبعية له والخوف عندما كان وين يطلب منهن شيئاً.

وأكدت شركة “وين ريزورتس″ او منتجعات وين التي يعمل فيها 23 الف شخص في العالم، في بيان انها لم تتلق اي شكوى متعلقة بستيف وين.

وهي المرة الاولى التي تطال فيها اتهامات بالتحرش الجنسي مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مدرجة في البورصة. وقد تراجع سعر اسهمهما بنسبة 7,8% بعد نشر التقرير. (أ ف ب)