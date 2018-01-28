أنصار المعارض الروسي نافالني ينظمون احتجاجات في مختلف أنحاء روسيا

موسكو: يعتزم أنصار اليكسي نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد الاحد، للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومنعت السلطات الروسية نافالني، الذي يقود منذ سنوات حركة احتجاجية قوية، مدفوعة بمزاعم بشأن فساد مترسخ في المستويات العليا من الحكومة، من خوض الانتخابات.

وأكدت سلطات مدينة موسكو الجمعة حظر احتجاج يدعم نافالني، لم يتم الموافقة عليه، وهددت باتخاذ إجراء قانوني ضده، طبقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية.

وذكر فريق الحملة الشعبية لنافالني الجمعة أنه تم اعتقال أعضائه في أربع مدن في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الفريق على موقع (تويتر) “أصبحت مقاطعتنا كابوساً حقيقياً للكرملين”. (د ب أ)