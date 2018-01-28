كرنفال البندقية ينطلق باستعراض مائي موسيقي

البندقية: انطلق كرنفال البندقية وهو من الاشهر في العالم السبت مع استعراض مائي موسيقي يشكل مقدمة للاحتفالات في هذه المدينة الايطالية.

والموضوع الذي اختير هذه السنة هو اللعب وقد تمكن الحضور عصراً، من متابعة عرض للمراكب التقليدية المضاءة وعلى متنها بهلوانيون ومهرجون وحيوانات مختلفة.

وبانتظار الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي يستمر من الثالث من شباط/فبراير الى الثالث عشر منه، يقام هذه العرض التمهيدي على ضفتي ريو دي كاناريجو احدى قنوات البندقية المؤدية الى القناة الكبرى.

ويتمحور الموضوع على التفسيرات المختلفة للعب والتمثيل منها التنكر وهي جوهر الكرنفال “الى اشكال اخرى من الترفيه مثل المسرح والفن والسيرك” على ما اوضح المنظمون.

وقال المدير الفني ماركو ماكاباني ان هذه النسخة من الكرنفال “هي تحية الى السيرك هذا النوع من العروض القديمة التي تقوم على تقنية عالية وحركات بهلوانية والسحر”.

ويتضمن برنامج الكرنفال مسيرات بملابس قديمة ومسابقات ملابس واقنعة وسباقات مراكب ومعارض وحفلات موسيقية وسيبلغ ذروته في الرابع من شباط/فبراير مع “قفزة الملاك”.

ويقوم هذا التقليد على قفز الفائزة في مسابقة لاختيار اجمل فتاة في المدينة في النسخة السابقة، وهي مربوطة الى حبل، من جرس الناقوس في ساحة القديس مرقس لتحط في وسط الساحة.

ونظم كرنفال البندقية للمرة الاولى العام 1162 للاحتفال بنصر عسكري وهو كاد يختفى لعقود قبل ان تنعشه البلدية في العام 1980.

ويسمح اسبوعا الاحتفالات للمدينة بتسجيل نشاط كبير في موسم هادئ نسبياً مع سهرات مقنعة كثيرة.

وتستضيف المدينة سنوياً اكثر من ثلاثة ملايين زائر بمناسبة الكرنفال فيما يزورها في السنة ما مجموعه 30 مليون شخص. (أ ف ب)