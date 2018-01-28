إنهاء هروب قردة البابون من حديقة حيوان في باريس وإعادتها لمحبسها

باريس: أعادت حديقة حيوان في باريس ثلاثة من قردة البابون إلى محبسها في وقت مبكر من صباح السبت بعد هروبها الذي أدى إلى إخلاء الحديقة وإغلاقها.

وكانت حديقة حيوان فانسين قد أغلقت أبوابها بعد ظهر يوم الجمعة في حين بدأ عشرات من رجال الشرطة وحراس الحديقة البحث عن ثلاثة قردة هاربة -رضيع وأنثيان- وقالت الحديقة إنها أعادت القردة إلى محبسها في الساعة 4.15 بالتوقيت المحلي من صباح السبت.

وقالت الحديقة في بيان “انتهت الواقعة”. وأضافت أنها تحقق في كيفية هروب القردة.

وكان مسؤولو الحديقة قالوا في بيان يوم الجمعة إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر. (رويترز)