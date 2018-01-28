الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي حول سوريا

بيروت: قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف، أن الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي المزمع عقده بداية الاسبوع المقبل بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.

وقالت اليوسف، “كنا قلنا من قبل أنه اذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور الى سوتشي”، مضيفة “الإدارة الذاتية لن تشارك في مؤتمر سوتشي بسبب الوضع في عفرين” حيث تشن تركيا منذ أكثر من أسبوع هجوماً تقول أنه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بـ”الارهابيين”. (أ ف ب)