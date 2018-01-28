أمير قطر يعزي رئيس الإمارات بوفاة والدته
الدوحة: بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بوفاة والدته.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى “أخيه” الشيخ خليفة “أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته”.
ودعا أمير قطر الله “أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته”.
ووافت المنية صباح الأحد، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات.
ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد.
وتعد هذه أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 8 شهور.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها ، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة بشدة. (الأناضول)
yes we are one family… and our condolences too….. philistine is still waiting you all
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله للفقيدة الرحمة والجنة وللأهل الصبر والسلوان فقدان الأم أمر عظيم يحتاج للصبر والإيمان قيام قطر بواجب التعزية فيه أصالة وشهامة من رئاسة قطر ودليل على قلب صاف نتمنى أن تزول الخلافات بين هذه الدول لأن المستفيد الوحيد منها هم أعداء الأمة .. نسأل الله أن تعود العلاقات طيبة بين دول الخليج فهذه دول أصيلة تنتمي لعشائر مؤمنة وعربية أصيلة يحتاج ذلك لعدم السماع لمن يحرض والقضاء على الفتنة يحتاج فقط لعدم التكلم بها .. الله يرحم الفقيدة ويجعل مثواها الجنة ويحفظ دول الخليج كلها هذه دول اشتهرت منذ القدم بالشجاعة والشهامة والأصالة والكرم كل يوم نحن في عزاء إلى أن تزول الخلافات بين هذه الدول ويعم الأمن والسلام على بلادنا كلها.