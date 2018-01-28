الانفصاليون اليمنيون المدعومون من الإمارات يسيطرون على مقر الحكومة في عدن والسلطة تتهمهم بالإنقلاب عليها

عدن: سيطر الانفصاليون اليمنيون المدعومون من الإمارات في عدن الأحد، على مقر الحكومة المعترف بها دولياً في خضم مواجهات دامية مع القوات الموالية للسلطة سقط فيها 15 شخصا على الاقل، حسبما افادت مصادر أمنية وطبية في المدينة الجنوبية.

واتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعياً دول التحالف العربي، وخصوصاً السعودية والامارات، الى التدخل “لانقاذ” الوضع في المدينة.

وقالت المصادر الامنية ان القوات المعروفة باسم “الحزام الامني” والتي تؤيد الانفصاليين، تمكنت من السيطرة على مقر الحكومة واسر عشرات من العناصر الموالية لقوات الحكومة المعترف بها دولياً.

واندلعت الصدامات صباح الاحد عندما حاولت وحدات تابعة للقوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي منع متظاهرين انفصاليين من دخول المدينة الساحلية، كما ذكرت مصادر امنية.

واضافت هذه المصادر ان مواجهات جرت بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والقوات الامنية المؤيدة للحركة الانفصالية سرعان ما توسعت لتشمل عدة مناطق في وسط عدن وفي مناطق اخرى.

وذكرت مصادر طبية، أن 15 شخصا قتلوا في الاشتباكات هم ثلاثة مدنيين و12 مسلحا من الطرفين، فيما أن حصيلة الجرحى تشمل تسعة مدنيين و24 مسلحا من الطرفين المتحاربين أيضا.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ستة أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت اثر محاولة القوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين المدعومين من الإمارات من الوصول إلى وسط المدينة للاعتصام احتجاجا على الاوضاع المعيشية.

وتتلقى قوات الحكومة دعماً عسكرياً من قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية. كما تتلقى قوات “الحزام الامني” دعماً مماثلاً من التحالف، وخصوصاً من الامارات التي تقوم بتدريب وتجهيز عناصرها.

وتقاتل القوات الحكومية وقوات “الحزام الامني” معاً المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية وبينها العاصمة صنعاء.

وفي وقت تستعر الاشتباكات في عدن، اتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر في بيان الانفصاليين بالانقلاب على السلطة المعترف بها دولياً. وقال “هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية”.

ودعا التحالف الى التدخل، قائلاً ان على السعودية والامارات خصوصاً “التعامل مع الأزمة في عدن التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة”، معتبراً ان هذا التدخل “شرط لإنقاذ الموقف”.(أ ف ب)