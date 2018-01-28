هيئة علماء السعودية تحذر من “الشائعات ومواقع وقنوات التحريض والفتنة”

الرياض: حذرت هيئة كبار العلماء في السعودية من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، وقنوات التحريض والفتنة ، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه.

وقالت الهيئة الدينية السعودية ، في بيان الأحد نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ، إن التقارير كشفت عن حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة.

وأشارت إلى “ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية”.

واوضحت الهيئة أن “هذه الشائعات والمواقع هدفها تقطيع الدول، وبعثرة الشعوب؛ ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعاً، أم تفرقوا شيعاً، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزاباً”.

وقالت: “الحذر الحذر من مواقع وقنوات التحريض والفتنة، دعاة تمزيق الأوطان والعبث بوحدتها، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة”.(د ب أ)