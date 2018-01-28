ترامب يحذر الاتحاد الأوروبي من تعامله “غير العادل للغاية” في الممارسات التجارية

لندن : حذر الرئيس الامريكي، دونالد ترامب الاتحاد الاوروبي من توقع تداعيات بسبب تعامله “غير العادل للغاية” مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.

ونقل المذيع التلفزيوني المشهور، بييرز مورجان عن ترامب قوله في مقابلة، تم بثها عبر قناة “آي.تي.في” التلفزيونية الاحد “إنني أمثل الولايات المتحدة، إنه وضع غير عادل للغاية”.

وأضاف ترامب، طبقاً لمقال لمورجان بصحيفة (ديلي ميل) اليمينية التي لديها جمهور ضخم على الانترنت “لا يمكن أن نطرح منتجنا. إنه أمر صعب للغاية”.

ونقل عن الرئيس الامريكي قوله “والآن يرسلون منتجهم إلينا-بدون ضرائب أو بضرائب قليلة للغاية. إنه أمر غير عادل على الاطلاق”.

وأضاف “لدي مشكلات ضخمة مع الاتحاد الاوروبي وربما تتحول إلى شيء كبير للغاية من وجهة النظر تلك، من وجهة نظر تجارية”.

وتابع “أعتقد أن الامر سيتحول إلى شيء سيضرهم للغاية”.

وكان مورجان قد سجل أول مقابلة تلفزيونية دولية مع ترامب يوم الخميس الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدين دافوس السويسرية.

ويقول مورجان (52 عاماً) إنه صديق لترامب وأن حسابه على موقع (تويتر) واحد من الحسابات الـ45 فقط التي يتابعها الرئيس الامريكي.(د ب أ)