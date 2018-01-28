أردوغان: سنحرر جبل برصايا قريباً

جوروم: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنّ القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” ستحرر بعد قليل جبل برصايا الاستراتيجي الذي تتحصن فيه العناصر المسلحة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية جوروم وسط البلاد.

وأوضح أردوغان: “تحدثت مع الضابط الذي يقود العمليات العسكرية في جبل برصايا بمنطقة عفرين التابعة لريف محافظة حلب السورية، وأخبرني بأنّ القوات التركية ستحرر قمة الجبل من الإرهابيين بعد قليل”.

وأشار الرئيس التركي، إلى أنّ عدد المسلحين الذين تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، بلغ 484 مسلحا.

ولليوم التاسع على التوالي، تستمر عملية “غصن الزيتون”، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مستهدفةً المواقع العسكرية لتنظيمي الدولة الاسلامية “داعش” و”ب ي د/بي كاكا” شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار. (الأناضول)