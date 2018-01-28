إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب رام الله

رام الله: أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الأحد، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل وكالة الأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم الجلزون شمالي رام الله، عقب وقفة نظمها لاجئون احتجاجاً على تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ورد المتظاهرون برشق القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا الإسعاف لثلاثة مصابين بالرصاص المطاطي في الأطراف، والعشرات بحالات اختناق، ميدانيا.

ونظمت الأحد وقفات في عدد من محافظات الضفة الغربية احتجاجا على قرار “الأونروا” تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين بحسب بيان المكتب العام لمراكز خدمات المخيمات (تابع لمنظمة التحرير). (الأناضول)