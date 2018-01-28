هيريرا: يونايتد سيقاتل من أجل الفوز بلقب كل بطولة ينافس فيها

لندن: قال أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن فريقه سيواصل القتال في كل البطولات التي ينافس فيها سعيا لإحراز ألقابها بعد أن وصل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إثر تغلبه 4-صفر على يوفيل تاون الجمعة الماضي.

وسجل هيريرا، الذي شارك في 150 مباراة مع يونايتد، الهدف الثاني لفريقه بعد أن افتتح المهاجم ماركوس راشفولد التسجيل.

وضاعف لاعب الوسط جيسي لينجارد ثم المهاجم روميلو لوكاكو النتيجة ليكتسح يونايتد منافسه المنتمي للدرجة الرابعة.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتربع على القمة وسيواجه أشبيلية في دور 16 في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقال هيريرا لموقع النادي على الإنترنت “فزنا بكأس الاتحاد قبل موسمين وأحرزنا ثلاثة ألقاب الموسم الماضي ونحن نسعى دوما لتحقيق الألقاب ولن نتهاون في أي بطولة وسنقاتل في كل البطولات من أجل إحراز ألقابها.

“أعتقد أننا يمكن أن نكون متفائلين إزاء ما تبقى من الموسم. ولكن يجب أيضا أن نكون حذرين لأن أي فريق في الدوري الممتاز يمكن أن يهزمنا إذا غفلنا ولو ثانية واحدة. ولهذا يجب أن نكون على أتم الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام توتنهام الأربعاء المقبل”.

وشهدت مباراة يوفيل تاون أول مشاركة للوافد الجديد اليكسيس سانشيز الذي وضع بصمته وصنع هدفين لصالح يونايتد بعد انتقاله من ارسنال الأسبوع الماضي.

وأضاف هيريرا “لعب اليكسيس مباراة جيدة جدا لكن أكثر ما يعجبني فيه هي الطريقة التي يقاتل بها عندما يفقد أو نفقد الكرة حينها يتحول ليكون أول من يدافع وهذا أمر مهم للغاية لصالح الفريق.

“بالطبع نعرف جميعا قدراته ومهاراته وهو أمر رائع لنا لكن الطريقة التي يدافع بها ويقاتل بها لاسترجاع الكرة تثير اهتمامي بالفعل”.

وسيلتقي يونايتد، صاحب السجل الخالي من الهزائم في آخر ثماني مباريات في الدوري والفائز في آخر ثلاث منها، مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس في استاد ويمبلي اللندني الشهير الأربعاء المقبل. (رويترز)