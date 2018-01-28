فلسطين ستطلب من “اليابان” و”كوريا الجنوبية” الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله: قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، الأحد، أنه سيطلب من “اليابان” و”كوريا الجنوبية” الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

وأوضح شعث في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه أنه سيطالب “اليابان” أن “تكون جزءا من إطار دولي متعدد الاقطاب للإشراف على عملية السلام، ردا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس″.

ويبدأ “شعث” الاثنين زيارة لليابان يلتقي خلالها بوزراء وأعضاء بالبرلمان وممثلي جمعيات، وعلى جدول أعماله أيضا زيارة كوريا الجنوبية.

وِأشار إلى أنه سيحث اليابان على “الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى تقديم دعم إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي في “إطار الحراك الفلسطيني على المستوى الدولي، ردا على اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.

وقال البيان إن “شعث” سيبحث كذلك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، الاعتراف بفلسطين، وتعزيز الدعم المالي والسياسي.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي قرر ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه سيقوم بنقل السفارة الأمريكية إليها، الأمر الذي دفع بالفلسطينيين بعدم قبول أي دور للولايات المتحدة في أي عملية سلام والبحث عن بديل دولي. (الأناضول)