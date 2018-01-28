الرئيس اليمني يوجّه قواته بوقف إطلاق النار فورا في عدن
عدن: طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قواته وقف إطلاق النار فورا في مدينة عدن الجنوبية حيث تخوض هذه القوات منذ صباح الأحد مواجهات دامية مع قوات حليفة مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين.
وافاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء أن طلب هادي وقف إطلاق النار يأتي بناء على محادثات أجراها مع قيادة التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية.
وجاء في البيان أن على “جميع الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار فورا، وان تعود جميع القوات إلى ثكناتها، وإخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الأطراف دون قيد أو شرط”.
وسيطر الانفصاليون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في عدن اثر مواجهات دامية مع القوات الموالية للسلطة سقط فيها 15 قتيلا هم ثلاثة مدنيين و12 عسكريا ومسلحا من الطرفين.
واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية والقوات المؤيدة للانفصاليين المعروفة باسم “الحزام الامني” بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.
ويحتج هؤلاء على الأوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يمثلهم سياسيا، اسبوعا للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.
وحذر المجلس في بيان الاحد الماضي من انه إذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الأحد.
والحراك الانفصالي يحظى بوجود قوي في جنوب اليمن وعلاقاته متوترة منذ السنة الماضية مع الحكومة التي تمركزت في عدن بعد طردها من صنعاء في ايلول/ سبتمبر 2014 من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. (أ ف ب)
الإمارات هي وراء حروب اليمن هي من اوعزت لعلي صالح بتسليم كل المعسكرات والأسلحة للحوثيون وهي من امراءت علي صالح باحتلال الجنوب وبقية المدن اليمنية وهي من كانت تمنع تدخل السعودية لحماية الشعب اليمني من احتلال الحوثيون للمدن اليمنية وهي من تدخلت لاحتلال الجنوب وزرع الفوضى في اليمن حتى تستمر باحتلال الجنوب وتريد تغير الحكومة حتى تحتل الجنوب كاملا وفضاءيتها تتكلم ان جزيرة سقطرى ملكها والعيدروس موافق على الاحتلال بشرط يكون المندوب السامي للامارات في الجنوب والحوثيون مستشارين للزبيدي وبن بريك .
على الرئيس هادي يتأخد قرار شجاع بأعلان اليمن أقلمين وفترة أنتقالية عامين لفك أرتباط الجنوب عن الشمال سلميا . لأن أستمرار الوحدة المنتهية بعد حرب 94 وغزو الجنوب عسكريامستحيل مثل الذي يطلب شروق الشمس من الغرب .