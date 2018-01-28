الرئيس الفلسطيني يدعو الاتحاد الإفريقي للمشاركة في عملية السلام

أديس أبابا: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتحاد الإفريقي، إلى المشاركة في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر “آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وطالب في كلمة ألقاها الأحد، أمام القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بضرورة “التزام جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية إلى مدينة القدس، عملاً بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية”.

وجدد عباس تمسكه بـ”خيار السلام لإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها”.

وتابع: “نريد القدس عاصمة مفتوحة لكل الديانات”.

وقال إن “الولايات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام، ولن تكون قادرة على أن تقترح حلاً عادلاً ومنصفاً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “القدس تتعرض لهجمة شرسة، تهدف لتغيير هويتها الروحية، وطابعها، ومكانتها التاريخية، والعبث بمقدساتها المسيحية والإسلامية”.

وانطلقت الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الافريقي في دورتها الـ30، بحضور أكثر من 40 زعيما من القارة السمراء.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي قرر ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه سيقوم بنقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما قابلته القيادة الفلسطينية بالاستنكار، والإعلان عن رفضها الوساطة الأمريكية في عملية السلام. (الأناضول)