القوات التركية و”السوري الحر” يحكمون التحصينات في جبل “برصايا”

اعزاز: بدأت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، بتعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات في جبل “برصايا” الاستراتيجي قرب عفرين، بعد تحريره من قبل القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” وتنظيفه من عناصر تنظيم “ب ي د/ بي كا كا”.

وشرعت القوات التركية والسوري الحر بتمشيط الخنادق والأنفاق التي أقامها التنظيم الذي كان يحتل المنطقة منذ 7 سنوات، وتفكيك المفخخات والقنابل التي زرعها أثناء هروب عناصره من المنطقة.

وتهدف أعمال تعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات بجبل “برصايا” الاستراتيجي الذي جرى تحريره صباح الأحد من مسلحي التنظيم إلى تقوية الخطوط الدفاعية في الجبل، وتمكين التحصينات من التصدي لهجمات محتملة قد يشنها مسلحو التنظيم.

وقدمت الطائرة بدون طيار تركية الصنع طراز “بيرقدار”، مساهمة فعالة في عملية تحديد الأهداف العسكرية الأرضية للتنظيم، ودك مواقعه.

وتمكنت القوات المسلحة التركية والسوري الحر، في اليوم التاسع من عملية “غصن الزيتون”، من تحرير 18 نقطة عسكرية كان التنظيم يحتلها في منطقة عفرين.

وتشمل المنطقة التي جرى تحريرها اليوم 5 بلدات و13 قرية ومزرعة واحدة، و4 تلال استراتيجية.

ولليوم التاسع على التوالي، تستمر عملية “غصن الزيتون”، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، مستهدفةً المواقع العسكرية لتنظيمي “داعش” و”ب ي د/بي كاكا” الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.