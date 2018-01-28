تركيا تمنع وزير الدفاع اليوناني الاقتراب بزورق عسكري من جزر “كارداك”

أنقرة: منعت قوات خفر السواحل التركي، الأحد، اقتراب وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، بزورق عسكري من جزر “كارداك” الصخرية التركية في بحر إيجه.

وقالت الداخلية التركية، في بيان، إن كامينوس أراد الاقتراب من منطقة “كارداك” لوضع أكليل من الزهور، لكن قوات خفر السواحل التركي منعته من ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد اليوناني غادر المياه الإقليمية التركية بعد التحذيرات، دون حدوث أي توتر.

يشار إلى أنه في 25 ديسمبر/ كانون أول 1996، رست سفينة تركية تحمل اسم “فيغن أقات” على “كارداك” التي تبعد 3.8 أميال بحرية من شواطئ مدينة “بودروم” التركية.

وقتها ادّعت اليونان أن السفينة رست في مياهها الإقليمية، غير أن تركيا رفضت ذلك وأكدت أن الجزيرة تعود لها.

ورفعت تركيا علمها على إحدى الجزر بالمنطقة، في 30 يناير/ كانون الثاني 1996، ردًا على فعل مماثل لليونان. (الأناضول)