نهاية مأساوية للممثلة الأردنية سارة زغول في أمريكا – (صور وفيديو)

لندن-”القدس العربي”:

عثرت الشرطة الأمريكية على عارضة الأزياء والممثلة، ألأردنية سارة زغول جثة مقطعة ومفصولة الرأس، وموضوعة داخل حقيبتين، في سيارة من طراز “بي إم دبليو”، في مدينة ألوها، بولاية أوريغون الأمريكية، بحسب ما نقل موقع “أوريغون لايف”.

ونشرت وسائل الإعلام صور الأم المقتولة التي تبلغ 28 عاماً، وقد وجدت الجريمة البشعة تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وتفيد المتابعات أن الشرطة قامت باعتقال المشتبه به، الخميس الماضي، رغم محاولته الانتحار لحظة اعتقاله، عن طريق قطع شرايين عنقه ويده.

ويشار إلى أن الممثلة وعارضة الأزياء الأردنية سارة زغول أردنية وتحمل الجنسية الأمريكية، وهي من سكان وسط بورتلاند ا، وتعود أصولها إلى عشيرة كبيرة بالأردن من منطقة جبل عجلون في قرية مدينة عنجرة.