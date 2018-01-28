إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال البولندي بعد قانون حول معسكرات النازية

القدس المحتلة: استدعت اسرائيل صباح الأحد القائم بالأعمال البولندي لديها للاعراب عن قلقها حيال اقرار برلمان وارسو يجرّم أي اشارة إلى معسكرات الموت النازية على أنها بولندية.

وتبنى البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمين الجمعة تشريعا يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات حدا اقصى على أي شخص يشير إلى معسكرات الموت الالمانية النازية على أنها بولندية.

ويستهدف الاجراء البولنديين والاجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة في مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس.

وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية انها استدعت القائم بالاعمال البولندي بيوتر كوزلسكي إلى مقرها لتقديم “توضيحات”.

وبحسب البيان فأنه “تم تاكيد معارضة إسرائيل لصياغة مشروع القانون” موضحا أن “توقيت القانون- عشية اليوم العالمي لاحياء ذكرى المحرقة- كان مفاجئا ومؤسفا بشكل خاص”.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون قد “يسيء إلى حرية البحث بالاضافة إلى انه قد يمنع النقاش حول ارث الحرب العالمية الثانية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم بولندا مساء السبت بانكار التاريخ.

وقال نتنياهو “القانون لا يستند إلى أي أساس. اعارضه بشدة. ليس بامكان أحد تغيير التاريخ والمحرقة لا يمكن انكارها”.

وعاد نتنياهو الأحد ليكرر رفضه لهذا القانون موضحا “اعربت بشكل واضح عن موقفي الذي يشدد على ضرورة تعديل القانون”.

واضاف “لن نقبل بأي تزوير للحقيقة أو إعادة كتابة التاريخ أو انكار المحرقة”.

ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والصحافة العالمية تصحيحا عند وصف معسكرات الموت بانها “بولندية”، مثل اوشيفتز الذي اقامه الالمان في بولندا.

ورد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عبر تويتر في وقت متأخر السبت ان “أوشفيتز-بيركناو ليس اسما بولنديا و(اربيت ماخت فراي) ليست عبارة بولندية”، في اشارة إلى الاسم على بوابة المعسكر النازي السيء السمعة والعبارة الالمانية التي تعني “العمل يحررك”.

واعلن مركز “ياد فاشيم” المسؤول عن احياء ذكرى ضحايا المحرقة انه “يعارض التشريع الجديد الذي أقره البرلمان البولندي ويؤدي إلى طمس الحقائق التاريخية فيما يتعلق بالمساعدة التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال المحرقة”.