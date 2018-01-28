رئيس الإمارات يغيب عن جنازة والدته وتوقعات بتدهور صحته

دبي: تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة ظهر الأحد على جثمان الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم أداء صلاة الجنازة في مسجد المعترض في مدينة العين بإمارة أبو ظبي.

ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات نجل الفقيدة من بين الذين شاركوا في الجنازة، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير/ كانون ثان 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/ حزيران الماضي خلال عيد الفطر الماضي.

ويتولى الشيخ خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2004.

كما أدى صلاة الجنازة كبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من المواطنين، وفق الوكالة ذاتها.

ووافت المنية صباح الأحد، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات.

ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة. وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأحد. (الأناضول)