أنجلينا جولي من “الزعتري”: من المؤلم أن أرى نفس معاناة اللاجئين

مخيم الزعتري: دعت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، الأحد، ممثلي الدول والمنظمات الدولية لزيارة مخيمات اللجوء الخاصة بالسوريين لمشاهدة معاناتهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته جولي على هامش زيارة قصيرة تجريها للمملكة تستغرق يومًا واحدًا، تفقدت خلالها مخيم “الزعتري” الخاص باللاجئين السوريين شرقي الأردن.

وقالت جولي: “من المؤلم أن أتي إلى هنا لأرى نفس المعاناة”.

وأضافت: “على المجتمع الدولي أن يأتي ليرى معاناة اللاجئين السوريين، ويرون كيف يعيش السوريون في المخيمات؛ ولا بد من إيجاد حل للأزمة السورية”.

وتابعت: “الأزمة مستمرة ونأمل أن تنتهي”.

ويُعد مخيم “الزعتري”، أكبر مخيمات اللجوء الخاصة بالسوريين في الأردن، ويضم نحو 80 ألف لاجئ سوري.

كما يوجد في الأردن ثلاثة مخيمات أخرى، هي المخيم الإماراتي المعروف بـ”مريجيب الفهود”، ومخيم “الأزرق”، ومخيم “الحديقة” في الرمثا.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من الدول الأكثر استقبالًا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة “لاجئ”.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عامًا من حكم عائلة (رئيس النظام) بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة.‎ (الأناضول)