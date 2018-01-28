ابنة الوليد بن طلال ترحب بإطلاق سراحه وتنشر صورة له

الرياض: نشرت ريم بنت الوليد، ابنة الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال، صورة لوالدها على حسابها على تويتر الاحد، معربة عن سعادتها بإطلاق سراحه، في أول تعليق يدلي به فرد من عائلته على الافراج عنه.

وكتبت ريم “نوّرت الدنيا يا دنيتي” فوق صورة للأمير الثري ظهر فيها وقد أطلق لحيته.

وكانت السلطات السعودية أطلقت السبت سراح رجل الاعمال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت إنها على علاقة بالفساد.

وذكر مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان الأمير الوليد توصل الى “تسوية” مع السلطات في مقابل الافراج عنه، من دون ان يحدد طبيعة هذه التسوية.

والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية.

وتقول السلطات ان التوقيفات التي طاولت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال اعمال، جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).

ويصنف رجل الأعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.

وتقدر مجلة فوربس ثروته ب 18،7 مليار دولار، ما يضعه في المرتبة 45 بين أثرى أثرياء العالم.(أ ف ب).