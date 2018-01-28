المستوى الأمني في إسرائيل يحذر من تقليص المساعدات للفلسطينيين

رام الله – “القدس العربي”:



حذر المستوى الأمني الإسرائيلي القيادة السياسية لدولة الاحتلال من عواقب التخفيض المحتمل في المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بسبب الخوف من أن تؤدي التخفيضات إلى الإضرار بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل التنسيق مع أجهزة السلطة “مسألة ذات أهمية استراتيجية لمنع الإرهاب وتحقيق الهدوء النسبي في الضفة الغربية”.

“التنسيق الأمني في خطر”

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قد حذر في وقت سابق، من انهيار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، قائلا إن “وجود الوكالة يمنع الجولة المقبلة من القتال”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، يوم الخميس الماضي، انه إذا رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات فإنها لن تتلقى أموالا من الولايات المتحدة. وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “إننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات وهذه الأموال لن تحول إليهم، إسرائيل تريد السلام وسيتعين عليهم تحقيق السلام والا فإننا لن نهتم بهم”.

وتتلقى قوات الأمن الفلسطينية 30 مليون دولار من المساعدات سنويا، بالإضافة إلى تدريب من قبل ضباط أمريكيين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك. وتستخدم الأموال لشراء الأسلحة وتمويل التدريب ودفع الرواتب. ووفقا لتقييم الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه “من دون المساعدة المالية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على قدرات قوات الأمن ورغبتها في مواصلة التنسيق مع إسرائيل”. وبالإضافة إلى ذلك، حولت الولايات المتحدة في العام الماضي، 330 مليون دولار لمشاريع إنسانية واقتصادية في الضفة الغربية من خلال وكالة المعونة الأمريكية.

ويعتبر المستوى الأمني الإسرائيلي ان التنسيق مهم بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، خاصة في ضوء التقييم أن حركة حماس تحاول تنفيذ المزيد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.

ومع ذلك، يخشى المستوى الأمني من أن يتوقف عباس عن التعاون مع إسرائيل في أعقاب تقليص المساعدات. وزعمت المصادر الإسرائيلية في مثال على ذلك قيام قوات الأمن الفلسطينية في منطقة طولكرم، بتفكيك عبوات كانت معدة لإصابة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقل المعلومات إلى إسرائيل.

وفى الأيام الأخيرة حذر ضابط إسرائيلي كبير القيادة السياسية، من أن توجيه ضربة مالية أخرى للأونروا، التي تضم حوالي 30 ألف عامل وناشط، يمكن أن تؤدي إلى انهيار في قطاع غزة وانتفاضة من جانب سكانه. وأوضح أن قوات الأمن تواجه حاليا، وبشكل خاص منذ إعلان ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مظاهرات كبيرة يقتل فيها متظاهرون في كثير من الأحيان، ولذلك، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية وصفت التحركات الأخيرة لإدارة ترامب بأنها إنجاز، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني.

ویعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوكالة تمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة وأن مساهمة الأونروا في أمن إسرائيل أكبر من الأضرار التي تصيبها. ونقل كبار المسؤولين في الجهاز الأمني رسائل بهذه الروح، خلال محادثات مع مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة. ويرى الجيش الإسرائيلي في الأضرار التي ستلحق بالأونروا كضرر بالصحة والمدارس والتعليم والصرف الصحي والغذاء لسكان قطاع غزة، ويقول إنه إذا تدهور الوضع، فإن الآلاف من سكان غزة قد يحاولون عبور الجدار. ووفقا له فإن الجيش لا يملك حلا لسيناريو كهذا، يقود إلى المواجهة.

وفي غياب بديل مناسب للوكالة، فإن الجهاز الأمني مهتم باستمرار أنشطتها. وقال الضابط الكبير إن نشاط الوكالة منع الانهيار العام وتحطيم الآليات من قبل حماس. غير أنه ذكر، في محادثة مع القيادة السياسية، أن الجهاز الأمني يعترف بأوجه القصور في الأونروا، ويوافق على أن المنظمة ترسخ اللاجئين الفلسطينيين.