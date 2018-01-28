هل وافق كلوب على انتقال مواطنه ليوفنتوس هذا الشتاء؟

لندن-”القدس العربي”:

وضع مدرب ليفربول يورغن كلوب حدًا للشائعات التي تُحاصر مواطنه إيمري تشان، وتربط مستقبله بعملاق إيطاليا “يوفنتوس″، قبل غلق الميركاتو الشتوي، لتفادي رحيله بدون مقابل بعد أشهر قليلة، وتحديدًا مطلع يوليو القادم، حيث سينتهي عقده مع إدارة الريدز بشكل رسمي.

ولم يُخف المدير الرياضي لكبير بلاد البيتزا على المستوى المحلي جوسيبي ماروتا، رغبته في الحصول على الشاب الألماني هذا الشتاء، لحاجة المدرب ماسيميليانو أليغري للاعب وسط بنفس مواصفات صاحب الـ23 عامًا، إلا أن المدرب الألماني كان له رأيًا آخرًا، بتعهده بالإبقاء على مواطنه لنهاية الموسم الحالي، حتى لو قرر بعد ذلك البحث عن فرصته في مكان آخر.

وفي رده على سؤال بخصوص مستقبل إيمري تشان الذي سينتهي عقده بعد أشهر قليلة، ولم تنجح الإدارة في إقناعه بتمديد عقده، فأجاب في لقاء مع DAZN “نعرف أنه سيكون حرًا في فصل الصيف، إن إيمري ما زال صغيرًا في السن، لكنه تطور وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه، وبالنسبة لنا، هو لاعب لا غنى عنه أبدًا”.

وأضاف “في بعض الأحيان يُفضل اللاعب تأجيل حسم مستقبله، وعليك كمدرب احترام قراره طالما يؤدي أفضل ما لديه في التدريبات والمباريات الرسمية، أتفهم أن هذا ليس أفضل شيء بالنسبة للإدارة، لكن أحيانًا تأتي لحظات يتعين علين تقبل الحقيقة، وأكرر.. هو يُقدم أفضل ما لديه للفريق، ولن أتخلى عنه حتى نهاية الموسم، بعد ذلك سنرى ما سيحدث”.

وجاء ذو الأصول التركية إلى “أنفيلد روود” منتصف 2014 مقابل تسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق باير ليفركوزن، وقُدر آنذاك بنحو 12 مليون يورو، والآن في سجله 12 هدفًا من مشاركته في 156 مباراة في مختلف المسابقات.